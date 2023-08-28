Uşak'ta Dolu Yağışı Sonucu Sokaklar Kapanıyor

Uşak'ta gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı sokaklar kapanırken, Uşak Belediyesi ekipleri kapanan sokaklara hızla müdahale etti.

Uşak'ta gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı sokaklar kapanırken, Uşak Belediyesi ekipleri kapanan sokaklara hızla müdahale etti.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtına ve sağanak yağış, Dikilitaş Mahallesi'nde yerini doluya bıraktı. Burada 1. Koray Sokak, Üçüncü Tolga Sokak, Beşinci Tolga Sokak ve Altıncı Tolga Sokak'ta nohut iriliğinde dolu yağışı oldu. Bir anda bastıran solu nedeniyle sokaklarda 40 santimetre kalınlığında dolu birikintileri oluştu. Yağıştan dolayı korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri durumu Uşak Belediyesi ekiplerine bildirdi. Hemen bölgeye giden ekipler, dolu nedeniyle kapanan sokakları kepçeler yardımıyla açtı. Kepçelerle kamyonlara yüklenen dolular, ekipler tarafından götürüldü. Mahalle sakinleri dolu kalınlığının araçların tekerleklerini örttüğünü belirtti. - UŞAK