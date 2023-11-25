Ünye'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ünye Fen Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Mustafa Boduç hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen öldü.
Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkiinde O.D. (24) yönetimindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Boduç'a (54) çarptı.
Ünye Fen Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Boduç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Boduç'un cenazesinin, memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam