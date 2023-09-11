Ünye'de hayvan saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı halde bulunan karaca, Ünye Belediyesi ekipleri tarafından veterinerde tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan karaca, Ünye Belediyesi ekipleri tarafından veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra koruma altına alındı.

İlçenin Yavi Mahallesi Ünye - Çaybaşı yolu üzerinde hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan karaca, duyarlı vatandaşların ihbarı ile bulunduğu yerden Ünye Belediyesi ekipleri tarafından alınarak veterinere götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan yaralı karaca, koruma altına alınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne teslim edildi. Karacanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ORDU