Haberler

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yapmaya başladığı yeni işiyle gündemde. Aksoy, Şişli'deki sanat galerisini kafeye çevirerek, işletmeciliğe başladı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, kafe açarak işletmeciliğe başladı.

Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni bir mesleğe atıldı.

KAFE AÇTI, İŞLETMECİLİĞE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir sanat galerisinde görüntülenen Bekir Aksoy galerinin içine kafe açtıklarını söyleyerek, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.