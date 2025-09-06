Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, kafe açarak işletmeciliğe başladı.

Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolünü oynayan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni bir mesleğe atıldı.

KAFE AÇTI, İŞLETMECİLİĞE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir sanat galerisinde görüntülenen Bekir Aksoy galerinin içine kafe açtıklarını söyleyerek, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.