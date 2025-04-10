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Ünlü oyuncu Mel Novak huzurevinde hayata gözlerini yumdu

Ünlü oyuncu Mel Novak huzurevinde hayata gözlerini yumdu
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1978 senesinde ekrana gelen 'Game of Death' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Mel Novak, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin kızı Nikol Conant, babasının yaşlılığa bağlı nedenlerle huzurevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Game of Death (Ölüm Oyunu) filminde Bruce Lee ile birlikte rol alarak hafızalara kazınan usta oyuncu Mel Novak, 90 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, Novak'ın kızı Nikol Conant doğruladı. Rol aldığı bir çok yapımdaki başarılı oyunculuğuyla tanınan dünyaca ünlü oyuncu Mel Novak'dan acı haber geldi.

Ünlü oyuncu Mel Novak huzurevinde hayata gözlerini yumdu

Efsanevi oyuncu Mel Novak'ın kızı Nikol Conant, babasının Çarşamba sabahı Güney Kaliforniya'da bir bakım merkezinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini TMZ aracılığıyla doğruladı.

Ünlü oyuncu Mel Novak huzurevinde hayata gözlerini yumdu

Kariyeri boyunca Hollywood'da onlarca projede yer alan efsanevi oyuncu, aksiyon sahneleri ve dublörlük gerektiren çekimler sırasında aldığı darbeler nedeniyle sık sık yaralandı. Kızı Nikol, Novak'ın özellikle son yıllarda setlerde aldığı darbelerin etkisiyle günlük olarak acı çektiğini ifade etti.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

huzurevine düşmeden inşallah ayaktayken, sevdiklerimin arasında imanla ölürüm.sevmiyorum huzur evini

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