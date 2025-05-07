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Ünlü oyuncu Amanda Holden yeni bir sektöre atıldı

Ünlü oyuncu Amanda Holden yeni bir sektöre atıldı
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Oyuncu ve sunucu Amanda Holden, şimdi de girişimcilik yolunda önemli bir adım attı. 54 yaşındaki ünlü isim, kendi güzellik markası ALH Beauty Ltd'yi kurarak kozmetik sektörüne resmen giriş yaptı. Yeni markasının odak noktası; kişisel bakım ve makyaj ürünlerinin geliştirilip, özel mağazalar aracılığıyla satışa sunulması olacak.

Televizyon dünyasının tanınan ismi Amanda Holden, yeni bir girişime imza atarak güzellik sektörüne adım attı. Britain's Got Talent jürisi ve Heart radyo sunucusu olan 54 yaşındaki Holden, kendi adını taşıyan yeni şirketi ALH Beauty Ltd'yi kurdu. Şirketin faaliyet alanı, özel mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışı olarak kaydedildi.

"ALH" ifadesi, Amanda'nın tam adı olan Amanda Louise Holden'ın baş harflerinden oluşuyor. Yıldız isim, daha önce kolajen takviyesi markası Revive Collagen'in elçisiydi, ancak bu kez tamamen kendi markasıyla piyasada yer almayı hedefliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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