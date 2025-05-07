Ünlü oyuncu Amanda Holden yeni bir sektöre atıldı

Televizyon dünyasının tanınan ismi Amanda Holden, yeni bir girişime imza atarak güzellik sektörüne adım attı. Britain's Got Talent jürisi ve Heart radyo sunucusu olan 54 yaşındaki Holden, kendi adını taşıyan yeni şirketi ALH Beauty Ltd'yi kurdu. Şirketin faaliyet alanı, özel mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışı olarak kaydedildi.

"ALH" ifadesi, Amanda'nın tam adı olan Amanda Louise Holden'ın baş harflerinden oluşuyor. Yıldız isim, daha önce kolajen takviyesi markası Revive Collagen'in elçisiydi, ancak bu kez tamamen kendi markasıyla piyasada yer almayı hedefliyor.