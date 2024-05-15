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Ünlü Besteci Kadir Tapucu, 'Pembe Kader' Derneğiyle Mağdur Kadınlara Destek Oluyor

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Sanatçı Kadir Tapucu, 'Kılıçsız Merasim' albümünün ardından şimdi de sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekiyor. Tapucu, Azra Görgün Kaynarkan ile birlikte mağdur kadınlar için kurulan 'Pembe Kader' derneğine destek veriyor. Dernek, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki statülerini yükseltmek ve kadınların sosyal sorumluluk bilincini artırmak gibi önemli hedeflerle yola çıktı.

Ünlü besteci ve sanatçı Kadir Tapucu, müzik dünyasında yankı uyandıran "Kılıçsız Merasim" albümünün ardından şimdi de sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekiyor. Tapucu, Azra Görgün Kaynarkan ile birlikte mağdur kadınlar için kurulan "Pembe Kader" derneğine destek veriyor.

Azra Görgün Kaynarkan tarafından kurulan ve kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Pembe Kader Derneği, "Pembe Düşler Sokağı" şarkısıyla umut mesajı yayıyor. Tapucu'nun bestesi ve Görgün Kaynarkan'ın sözleriyle hayat bulan bu şarkı, derneğin kurucu başkanı tarafından seslendirildi.

Ünlü Besteci Kadir Tapucu, 'Pembe Kader' Derneğiyle Mağdur Kadınlara Destek Oluyor

Pembe Kader, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki statülerini yükseltmek ve kadınların sosyal sorumluluk bilincini artırmak gibi önemli hedeflerle yola çıktı. Dernek, ulusal ve uluslararası iletişim ağı oluşturarak, girişimci kadınlara destek olmayı planlıyor.

Tapucu ve Görgün Kaynarkan, yakın zamanda Türkiye genelinde bir konser maratonuna çıkacaklarını ve "Pembe Düşler Sokağı" şarkısının ardından bir dizi film üzerinde çalışacaklarını duyurdular. Film, toplumda kadınların güçlenmesine katkı sağlamayı ve onlara moral vermek amacını taşıyor.

Klip çekimlerinde, toplumda dışlanan ve acı çeken kadın karakterlerini canlandıran amatör oyuncular yer aldı. Hatem Tutkus'un aranjörlüğünü ve Murat Aygör'ün yönetmenliğini üstlendiği projede, Tapucu ve Görgün Kaynarkan, "Pembe Düşler Sokağı" ile zor durumda olan kadınlara destek olmayı ve onları dernek çatısı altında birleşmeye davet etmeyi amaçladıklarını belirttiler. Bu projeler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Ünlü Besteci Kadir Tapucu, 'Pembe Kader' Derneğiyle Mağdur Kadınlara Destek Oluyor

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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