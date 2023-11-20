Ümraniye Belediyesi'nin 'Osman Gazi Millet Bahçesi' projesi tamamlandı

Ümraniye Belediyesi'nin başlattığı ' Osman Gazi Millet Bahçesi' projesi çalışmasında son aşamaya gelindi. Toplam 147 bin 704 metrekare alana yapılan Osman Gazi Millet Bahçesi'nin bu hafta kullanıma açılacağı belirtildi. Alanla ilgili bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 'Millet bahçemizde 1 adet açık ve kapalı olmak üzere restoranımız, 3 kompleks çocuk oyun alanımız, futbol, voleybol, basketbol sahası ve tenis kortumuz, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolumuz, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanlarımız, 2 seyir kulemiz, fotoğraf çekim alanımız, manzara terasımız ve daha birçok hizmetimiz bulunuyor. Burada toplantı, düğün, nişan tarzı etkinlikler yapılabilecek' dedi.

Dudullu Tepesi mesire alanı Ümraniye Belediyesi'nin başlattığı 'Osman Gazi Millet Bahçesi' projesi ile yeniden hayat buldu. Çalışmalarda son aşamaya gelinen millet bahçesini basın mensuplarıyla birlikte gezen Ümraniye Belediye Başkan İsmet Yıldırım, ilk olarak millet bahçesindeki 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi'ni gezdi.147 bin metrekare alana yapılan millet bahçesindeki çalışmaların çoğunun tamamlandığını ve açılış için gün saydıklarını belirten Başkan Yıldırım, 'Osman Gazi Millet Bahçe'sinde 5 adet doğalgazla çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapabilmesine imkan sağlayan barbekü alanlarımız bulunuyor. İlkini Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapmıştık. Şimdi ise ikincisini Osman Gazi Millet Bahçesi'nde yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

'BU PROJEYİ TOKİ İLE BERABER HAYATA GEÇİRDİK'

Projeyi TOKİ ile birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen Yıldırım, "TOKİ'den teslim aldıktan sonra kendimiz park, bahçe gibi diğer düzenlemeleri yaptık. Önemli bir sanat merkezi var. Ümraniye'de İSMEK gibi kurslarda çok önemli işler yürütüyoruz. Onlarla beraber açılışını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi de getirip, orada yapılan faaliyetleri tanıtmış olacağız. Burada toplantı, düğün, nişan tarzı etkinlikler yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışına farklı ilçelerden yoğun katılım gördüklerini söyleyen Yıldırım, 'Biz 1'inci millet bahçemizi açtığımızda vatandaşlarımız ciddi ilgi gösterdiler. Burası bu bölgenin ihtiyacıydı. Mescitlerimiz ve taş üzerinde doğalgazlı ocaklarımız var. Doğalgaz ocaklar ilk defa Ümraniye'de biz uyguladık. Nezih, spor yapılabilecek, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir mekan olarak düzenlemiş olduk" dedi.