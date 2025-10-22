Haberler

Ümraniye Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik 'Evimde Güvendeyim' Projesi

Ümraniye Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik 'Evimde Güvendeyim' Projesi
Ümraniye Belediyesi, yaşlı vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefleyen 'Evimde Güvendeyim' projesini hayata geçirdi. Proje, afet durumlarında yaşlıların karşılaşabileceği riskleri azaltmayı ve bilinç düzeylerini artırmayı amaçlıyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, afetlere karşı en hassas gruplardan biri olan yaşlı vatandaşların güvenliğini önceleyen 'Evimde Güvendeyim' projesini başlattığını duyurdu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, 'Aktif Yaş-Al' hizmetleri kapsamında yürütülen proje, birime kayıtlı ve desteğe ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşları kapsıyor. Birebir uygulanan proje kapsamında; yaşlıların olası afet ve acil durumlarda karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması, bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afetlerin; yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve engelliler üzerinde diğer bireylere kıyasla daha fazla etki yarattığına dikkat çekilen eğitimde, afet öncesi dönemde yapılacak hazırlık çalışmalarının önemi vurgulanıyor. Birebir uygulanan eğitimlerde, yaşlı bireylerin özel ihtiyaçları tespit ediliyor, mekansal ve bölgesel planlamalar ise buna göre yapılıyor.

"Program kapsamında; deprem, yangın, sel gibi afet türlerine yönelik bilgilendirmeler, tatbikatlar ve uygulamalı gösterimler gerçekleştiriliyor. Katılımcılara; afet öncesi alınabilecek önlemler ile afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarılıyor.

"Bu proje ile sosyal hizmetin ve yardımların afet yönetimiyle entegre biçimde yürütülmesi hedefleniyor. Uygulanan proje ile yaşlı bireylerin olası afetlerden en az zararla etkilenmeleri ve normal yaşamlarına daha hızlı dönmeleri hedefleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
