Ümraniye Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

ÜMRANİYE Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bir etkinliğe imza attı. 'Aktif Yaş- AL' projesi kapsamında, 'Aktif Yaş- Al Sağlıkla Kal Topluma Değer Kat' sloganıyla Ümraniye Millet Bahçesi ve Osmangazi Millet Bahçesi'nde yürüyüş programları düzenlendi.

Fizyoterapist ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan yürüyüşlere katılım sağlandı. Etkinlik, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeyi amaçlıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da düzenlenen programa katılarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Yıldırım konuşmasında, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de onların hem sosyalleşebileceği hem de hareket ederek sağlıklı kalabilecekleri güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.