Ümraniye Belediyesi'nden Anne Çocuk Atölyeleri: Yoğun İlgiyle Karşılandı

Ümraniye Belediyesi'nden Anne Çocuk Atölyeleri: Yoğun İlgiyle Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen Anne Çocuk Atölyeleri'nin büyük ilgi gördüğünü duyurdu. 49 çocuk ve ebeveynin katılımıyla gerçekleşen atölyelerde, aile içi iletişimi güçlendiren konular ele alındı.

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında düzenledikleri Anne Çocuk Atölyeleri'nin yoğun ilgi gördüğünü duyurdu. Aile Gelişim Akademisi Merkezinde gerçekleşen atölyelere, 49 çocuk ve 49 ebeveynin katıldığı bildirildi.

2-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyelerde, uzman psikologlar eşliğinde aile içi iletişimi güçlendiren ve çocukların gelişimine katkı sunan yedi farklı başlığın ele alındığı ifade edildi.

Atölyelerde işlenen konular şöyle:

Pozitif Ebeveynlik ve Çocukla Etkin İletişim (3-10 yaş)

Çocuklar İçin 'Ekran Canavarına Karşı Mücadele' (6-14 yaş)

Öfkemi Nasıl Yenebilirim? (6-14 yaş)

Özgüven (6-14 yaş)

Mahremiyet (4-10 yaş)

Kaygı (6-14 yaş)

Duyusal ve Bağlanma Temelli Oyun Atölyesi (2-5 yaş)

Katılımcılar, hem ebeveynlik becerilerini geliştiren hem de çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyen öğretici atölyelerde keyifli anlar yaşadığını dile getirdi. Belediye ailelerin bilinçlenmesine ve çocukların sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan bu tür eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.