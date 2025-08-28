Ümraniye Belediyesi'nden Anne Çocuk Atölyeleri: Yoğun İlgiyle Karşılandı

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında düzenledikleri Anne Çocuk Atölyeleri'nin yoğun ilgi gördüğünü duyurdu. Aile Gelişim Akademisi Merkezinde gerçekleşen atölyelere, 49 çocuk ve 49 ebeveynin katıldığı bildirildi.

2-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyelerde, uzman psikologlar eşliğinde aile içi iletişimi güçlendiren ve çocukların gelişimine katkı sunan yedi farklı başlığın ele alındığı ifade edildi.

Atölyelerde işlenen konular şöyle:

Pozitif Ebeveynlik ve Çocukla Etkin İletişim (3-10 yaş)

Çocuklar İçin 'Ekran Canavarına Karşı Mücadele' (6-14 yaş)

Öfkemi Nasıl Yenebilirim? (6-14 yaş)

Özgüven (6-14 yaş)

Mahremiyet (4-10 yaş)

Kaygı (6-14 yaş)

Duyusal ve Bağlanma Temelli Oyun Atölyesi (2-5 yaş)

Katılımcılar, hem ebeveynlik becerilerini geliştiren hem de çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyen öğretici atölyelerde keyifli anlar yaşadığını dile getirdi. Belediye ailelerin bilinçlenmesine ve çocukların sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan bu tür eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı.