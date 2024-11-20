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Ümit Besen'den herkesi şaşırtan vasiyet açıklaması!

Ümit Besen'den herkesi şaşırtan vasiyet açıklaması!
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Arabesk fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen, Etiler'deki bir eğlence mekanında verdiği konserde vasiyeti ile ilgili sorulara yanıt verdi. Vasiyet yazmasına gerek olmadığını söyleyen Besen, ''Bıraktığımız şarkılar zaten bir iz. İnsanlar tarafından güzel şekilde anılmak ve kalplerde iz bırakmak en büyük dileğimiz" dedi.

Geçtiğimiz akşam Etiler'de bir eğlence mekanında sahne alan Ümit Besen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ümit Besen vasiyeti ile ilgili gelen soruya herkesi şaşırtan bir yanıt verdi.

Arabesk fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen ve Pamela Etiler'deki bir eğlence mekanında konser verdi. Dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan ikilinin düet performansları da büyük alkış aldı.

Vasiyeti ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Ümit Besen'in yanıtı ezber bozdu. Besen, ''Bizim vasiyet yazmamıza gerek yok. Bıraktığımız şarkılar zaten bir iz. İnsanlar tarafından güzel şekilde anılmak ve kalplerde iz bırakmak en büyük dileğimiz" dedi.

"AJDA PEKKAN HAKLI''

Ajda Pekkan'ın, "Gençlerde eski müzikal ruh yok" açıklamasına katıldığını belirten Besen, "Beni duygulandırıyor, gözümden bir damla yaş süzülüyorsa o şarkı benim için olmuştur. Kimin yaptığı ya da tarzı önemli değil. Ancak günümüzde bazı sözler sadece şarkı olsun diye yazılıyor. Aşkı ve sevgiyi çok çabuk tüketir, kolayca sahip olursak değerini anlayamayız. Hasretle kavuşmayı bekleyen insanların duygularını anlatan şarkılar ise daha kıymetli oluyor. Bir mesajla başlayıp bir mesajla biten aşklardan bahsetmiyorum." sözlerine yer verdi.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Aman ne iz..

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