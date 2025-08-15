Uludağ Milli Parkı'nda Sincap ve Tilki Anları
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Uludağ Milli Parkı'ndaki bir çeşmeye kurulan fotokapanla, farklı zamanlarda gelip havuzda biriken sudan içen sincap ve tilki görüntülendi. O anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi' notuyla paylaşıldı.