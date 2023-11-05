Ülkeler arası aşk evlilik ile taçlandı Ordu'ya Bangladeşli gelin

Ordulu Erhan Yılmaz ile Bangladeşli Fatema Khandakar, Türk geleneklerine göre dünya evine girdi. İki farklı kültürün düğün ile birleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

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Ordu'ya Bangladeşli gelin

ORDU - Ordulu Erhan Yılmaz ile Bangladeşli Fatema Khandakar, Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.

Ordulu olan ancak bir süredir Avusturalya'da yaşayan Erhan Yılmaz ile aslen Bangladeşli olan, Singapur'da büyüyen ve Avusturalya'da yaşayan Fatema Khandakar arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift ilk olarak Singapur'da 3 gün süren bir düğün yaptı. Ardından Türkiye'de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı. Ordu'da yapılan düğünde Bangladeşli Fatema Khandakar müzik eşliğinde eşi ile birlikte oyun havaları oynadı. Çift, ilerleyen günlerde Avusturalya'da ve önümüzdeki yıl Bangladeş'te de düğün gerçekleştirecek.

İnternet üzerinden kız isteme merasimi

31 yaşındaki Erhan Yılmaz, üniversiteyi bitirdikten sonra Avusturalya'ya gittiğini, bir süredir burada yaşadığını söyledi. Avusturalya'da, ortak arkadaşlarının vasıtası ile Fatema Khandakar ile tanışıp evlilik kararı aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Aile büyüklerimiz tanıştı, ailem Singapur'a gitti ve tanıştılar. İnternet üzerinden kız isteme merasimi gerçekleşti. Sonrasında ilk olarak Singapur'da 3 gün süren düğünümüz oldu, şimdi de burada düğün yapıyoruz. Burada Türk geleneklerine göre düğün yapıyoruz, ardından Avusturalya'da bir düğünümüz ve önümüzdeki sene de Bangladeş'te de düğün yapacağız. Çünkü eşimin aile geçmişi Bangladeş'te. Oradaki düğün de onların geleneklerine göre olacak.

"İki farklı kültürün düğün ile birleşmesinden dolayı çok mutluyum"

Fatema Khandakar ise Türkiye'yi, Türk geleneklerini ve Ordu'yu çok sevdiğini söyledi. Khandakar, iki farklı kültürün düğün ile birleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.