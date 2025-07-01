Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı vakalarında artış gözlemlenmesinin ardından 81 ile 'acele' kodlu yazı gönderdi. Buna göre ülke genelinde hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

ŞAP HASTALIĞI VAKALARINA ARTIŞ GÖZLENDİ

81 il müdürlüklerine gönderilen Genel Müdür Ersin Diler imzalı "acele" kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı

AŞI ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı

İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPATILDI

Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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