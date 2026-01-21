Haberler

Sivas'ta Ulaş Gölü buz tuttu, ördekler su birikintilerine sığındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bulunan Ulaş Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tutarak görsel bir güzellik sundu. Göl, nesli tükenme tehlikesi altındaki ördek türlerine ev sahipliği yapıyor ve şu an yalnızca yeşilbaş ve elmabaş patka ördekleri burada yaşamaya devam ediyor.

SİVAS'da Ulaş Gölü soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Genellikle göçmen kuşların duraklama ve üreme noktaları arasında yer alan gölün daimi sakinleri olan yeşilbaş ve elmabaş patka ördekleri, buz tutan kısımların arasında yer alan su birikintilerine sığındı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü, 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edildi. Göl, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık tehlikesi atlatan Ulaş Gölü'ne, ilçedeki akarsu kaynaklarından can suyu verildi.

Bu yıl başından itibaren yağışların artmasıyla birlikte normal haline dönmeye başlayan gölün yüzeyi de soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı. Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölde bu günlerde sadece daimi müdavimi olan yeşilbaş ve elmabaş patka ördekleri kaldı. Gölü, kurumaya yüz tuttuğu dönemde de terk etmeyen ördeklerin buzla kaplanan göl içerisindeki toplu görüntüleri havadan görüntülendi. Yüzeyde buz tutmayan az sayıdaki bölümlerde toplanan ördekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi