Üç Çocuklu Ailenin İkinci Acısı: 10 Yaşındaki Yusuf'un Durumu Ciddiyetini Koruyor

Üç Çocuklu Ailenin İkinci Acısı: 10 Yaşındaki Yusuf'un Durumu Ciddiyetini Koruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, okulda boğulma belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Babası Ramazan Taşkın, 13 ay arayla ikinci evladını kaybetmenin acısını yaşadığını ve bu duruma neden olan arkadaşının cezai ehliyeti olmadığı için işlem yapılmadığını vurguladı.

'13 AY ARAYLA İKİNCİ EVLADIMIN ACISINI YAŞIYORUM'

Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10), babası Ramazan Taşkın, "13 ay arayla ikinci evladımın acısını yaşıyorum. Geçen yıl nisan ayında 8'inci sınıf öğrencisi oğlum Mustafa, okulda kantin sırasından çıkarken arkadaşıyla kavga ediyor. Öğretmen, çocukları ayırıyor. Mustafa sonra düşüp, bayılıyor. Kalp ritim bozukluğu olduğundan dolayı olduğu yerde ölüyor" dedi.

'BEYNİNDE ÖDEM OLUŞTUĞU İÇİN AMELİYAT OLDU'

Oğlu Yusuf Taşkın'ın yaşam savaşı verdiğini söyleyen baba Taşkın, "Çocuğum yaşam savaşı veriyor. Çocuğumun canı yanmasın diye Allah'a yalvarıyorum. Çocuğumun bu haline gelmesine sebep olan arkadaşının cezai ehliyeti olmadığı için bir işlem yapılamıyor. Ailesi hakkında da olsa bir işlem yapılsın istiyorum. Bugün benim başıma gelen, yarın başkasının da başına gelebilir. Yusuf'um dün beyninde ödem oluştuğu için ameliyat oldu. Sınıf öğretmenini, koridorun nöbetçi öğretmeni yapmışlar. Okul ziline 15 dakika kala görev yerini terk etmiş. En başta o nöbetçi öğretmenden ve okul yönetiminden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

Binlerce taraftar Başkan Ali Koç'a seslenerek aynı sloganı attı
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi

Ali Koç'u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.