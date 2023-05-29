Tv 2 29 Mayıs 2023 Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Tv 2 kanalının 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayın akışı listesi. Diziler, yarışmalar ve programlar hakkında detaylı bilgi.
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Vatanım Sensin
02:45 Dünya Hali
04:15 Müzik
05:15 Rehber
06:00 Fırtına
07:15 Annem
10:30 Geniş Aile
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:00 Küçük Ağa
17:15 Çocuklar Duymasın
20:00 Vatanım Sensin
22:30 Aşkın Beş Hali
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam