Tv 2 29 Mayıs 2023 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Vatanım Sensin

02:45 Dünya Hali

04:15 Müzik

05:15 Rehber

06:00 Fırtına

07:15 Annem

10:30 Geniş Aile

12:30 Çok Gezenti

14:00 Rehber

15:00 Küçük Ağa

17:15 Çocuklar Duymasın

20:00 Vatanım Sensin

22:30 Aşkın Beş Hali