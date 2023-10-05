Tuzla Sahili'nde su samuru görüldü

Tuzla Sahili'nde deniz dubası üzerinde su samuru gören vatandaşları şaşkına uğrattı. İstanbul'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Tuzla Sahili'nde görüldü. Vatandaşlar, duba üzerinde yengeç yiyen su samurunu cep telefonu ile kayda aldı.

Tuzla Sahili'nde deniz dubası üzerinde su samuru gören vatandaşları şaşkına uğrattı.

Vatandaşlar, duba üzerinde yengeç yiyen su samurunu cep telefonu ile kayda aldı. İstanbul'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Tuzla Sahili'nde görüldü. Deniz dubası su samurunu gören sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. Duba üzerinde ilerleyen su samuru, yengeç yedikten kısa süre bir sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL