Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medyadaki akıma katıldı! Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı
Haberler.com - Yaşam
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Türk halk müziğinin duayen ozanı Mahsuni Şerif'in Ağla Gözüm şarkısı, son dönemde sosyal medyanın gündemine damga vuruyor. Sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşürmediği şarkıyı bu kez Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da kullandı. Gündeme ayak uyduran Başkan Yazıcı, bu şarkı eşliğinde halay çektiği anları paylaştı. Ortaya ise eğlence dolu anlar çıktı.
TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Son günlerde sosyal medyanın gündemine damga vuran müziği Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da kullandı. Akıma katılan Başkan Yazıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Akım varmış, iyiymiş" notunu düştü.
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