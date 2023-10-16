Tüysüzler Mahallesi'nde Semt Pazarı Faaliyete Geçti

Tüysüzler Mahallesi'nde hayata geçirilen semt pazarı, düzenlenen programla faaliyete başladı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Mahalle sakinlerinin başka bir semte veya başka bir yere gitmeksizin, kolayca ulaşım sağlayarak alışveriş yapmaları adına bir adım attık" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüysüzler Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği pazar alanında esnaf ile kahvaltı programında bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşların taleplerini yerine getirebilmek için çalıştığını ifade eden Başkan Hürriyet, "Bir çok projemizi de yaşadığımız pandemi, ekonomik kriz gibi etmenlere rağmen çözmek nasip oldu. Bu proje de bizim için çok önemliydi, biz vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelerimizi geliştirip uygulamaya çalıştık. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla ya da halkın ihtiyaçlarını gözetmeden hiçbir yatırım yapmamaya çalıştık. Vatandaşın parasını, kaynağını; yine vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için harcadık. Bugün Tüysüzler Mahallesi'nde değerli vatandaşlarımızın ve esnafımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve yine bu mahalleden gelen talepler doğrultusunda yeni bir pazar alanı projemizin Bismillah diyerek açılışını yapıyoruz. Bu proje bölge sakinlerinin en çok istediği projelerden birisiydi ve sevgili muhtarımızda sürekli bununla ilgili talepte bulunuyordu. Mahalle sakinlerinin başka bir semte veya başka bir yere gitmeksizin, kolayca ulaşım sağlayarak alışveriş yapmaları adına bir adım attık. Pazar kurulmadığı günlerde de 1575 metrekarelik bu alanı otopark hizmeti vermek üzere sunmuş oluyoruz" dedi.

"Çınar Çocuk Evi'nin de yakında açılışını gerçekleştireceğiz"

Projeyi pazarcı esnafı ile omuz omuza çalışarak hayata geçirdiklerini kaydeden Hürriyet, "Bu projenin hayata geçmesine vesile olan değerli Pazarcılar Odası Başkanımız Ramazan Kumsar'a ve tüm Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yine muhtarımızın da bahsettiği gibi Tüysüzler Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz ve halka kazandıracağımız Çınar Çocuk Evi'nin de yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak için diğer bir kreşimizi de açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Dayanışmanın, komşuluk ilişkilerinin, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve birbirimizle diyalog içinde olmanın kent kültürümüzü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu dayanışma ve diyaloğu her zaman daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Biz pazarcı esnafımızı samimiyetle söylüyorum çok seviyoruz. Milletvekilliği dönemimden bu yana elimden geldiği kadarıyla yalnız bırakmadım. Başkan olduktan sonra da ilk girdiğim yerlerden bir tanesi yine pazarlar oldu ve elimden geldiği kadar bir bir sorunları sıkıntıları aşmak nasip oldu. Hepinize tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ