Türkiye'nin Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından milli parklara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde; Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği gözler önüne serildi.

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Bartın sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda belirlenen sahalara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler paylaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde; toplu halde gezen vaşaklar, karaca, yaban domuzu sürüsü ile kış uykusundan uyanan ayının ağaca yaslanarak kaşınma görüntüleri yer aldı.