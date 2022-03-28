Meteoroloji gün verip uyardı! Baharı görmeden kavurucu sıcaklıklar geliyor - Haberler

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Meteoroloji gün verip uyardı! Baharı görmeden kavurucu sıcaklıklar geliyor

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Yaşam
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Hava sıcaklığının salı günü doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının salı günü doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Yaşam

Meteoroloji, Türkiye, kar, Yaşam, Güncel, Haberler

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