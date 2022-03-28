Meteoroloji gün verip uyardı! Baharı görmeden kavurucu sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının salı günü doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

KAR ERİMELERİNE KARŞI DİKKAT

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 21 DERECEYİ GÖRECEK

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.