Türkiye'de reyting rekorları kıran video yine ağlattı: Annemin öldüğünü o an anladım

Türkiye'de izlenme rekorları kıran videolar arasında yer alan bir video, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Videodaki vatandaş, "Annem öldükten sonra bizi teyzemlere götürdüler. Ben patates kızartmasını çok severim, teyzemden ikinci tabağı isteyemediğimde annemin öldüğünü anladım" diyerek herkesi hıçkırıklara boğdu.

TRT ekranlarında yayınlanan bir program, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Programda söyleşi veren bir genç, annesinin ölümüyle ilgili anlattığı anı ile herkesi duygulandırdı.

"ANNEM ÖLDÜĞÜNDE TEYZEME GİTTİK"

Annesinin ölümünün ardından yaşadıklarını anlatan genç, "Annem öldükten sonra İstanbul'a gittik teyzemin yanına. Orada çalışacaktık. Sabah kahvaltıda teyzem çocukları ile bana patates kızartması koydu. Ben patates kızartmasını çok severim. Tabağım bittikten sonra ikinciyi isteyemedim. Sonraya odaya gittim, annem öldü diye ağladım" ifadelerini kullanarak milyonları hıçkırıklara boğdu.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Programın çekildiği tarihin ardından milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.