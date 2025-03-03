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Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

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Ankara'da bir AVM tuvaletinde çok terlediğini belirterek saçlarını yıkayan genç kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Kimileri cesurca buldu, kimileri ise hijyen açısından eleştirdi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde saçlarını yıkayan genç bir kadın, o anları kayda alarak "Çok terledim ve saçlarım çok yağlı gözüküyordu" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, kadının AVM tuvaletinde tedarik ettiği bir şampuanla saçlarını yıkadığı ve ardından kurulama işlemi yaptığı görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bazı kullanıcılar "Özgüvene hayran kaldım!" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da "AVM tuvaleti bunun için uygun bir yer mi?" diyerek hijyen açısından eleştiride bulundu.

Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıVatan Daş:

vay be ayaklar altınaki haber kanalı insta tiktak vidolarından haber yapıyor

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Cesurca mı bulmuşlar? Ne cesurluğu var ki bunda anlamadım. Mağaza müdürü denetime gelecek diye AVM tuvaletinde sakal tıraşı olmak zorunda kalmıştım; anormal bir şey değil ki saçını yıkamak falan. Haber değeri yok.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErdem Sen:

siz de haber degeri var diye yayinladiniz kafaniza yazik

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

beğeni için yapılan boş şeyler

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıİLK SAV:

Yazıklar olsun bu haber mi şimdi. Biri de AVM de lavaboda burnumu sümkürüp yayınlasa o da haber mi olacak?

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Haber YorumlarıASar Gnc:

igrenc. saclari hep lavonoya degmistir yikarken.

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Haber Yorumlarıali tartan:

Su faturasından kaçmak içindir

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Haber YorumlarıHüdavendigarlı 16:

O giysi ne öyle

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

salak…O?O?

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ankara ha ha .

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