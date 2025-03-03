Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Ankara'da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde saçlarını yıkayan genç bir kadın, o anları kayda alarak "Çok terledim ve saçlarım çok yağlı gözüküyordu" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, kadının AVM tuvaletinde tedarik ettiği bir şampuanla saçlarını yıkadığı ve ardından kurulama işlemi yaptığı görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bazı kullanıcılar "Özgüvene hayran kaldım!" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da "AVM tuvaleti bunun için uygun bir yer mi?" diyerek hijyen açısından eleştiride bulundu.