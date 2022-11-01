"Türkiye'de erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor" diyen fenomenin Türk kadınlara uyarısı tartışma yarattı

Sosyal medya fenomeni Kübra Taşpınar'ın paylaştığı video tartışmalara neden oldu. "Türkiye'de kişi başına 5 Ukraynalı kadın düşüyor" diyen fenomen, Türk ev hanımlarına uyarıda bulundu. Ancak kadınlardan videoya tepki geldi.

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda kişi canını kurtarmak adına başka ülkelere kaçtı. Ukrayna'dan ülkemize gelenler oldu.

DİKKAT ÇEKEN BİR VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Taşpınar da Ukraynalı mültecilerle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Taşpınar, "Kişi başına Türk erkeğine düşen Ukraynalı kadın sayısı Türkiye'de artık 5 oldu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"HER TARAFTA FİNGİR FİNGİR GEZİYORLAR"

Taşpınar, "Her tarafta Ukraynalı kadınlar fingir fingir geziyor. Kadınların yaydığı koku Türk erkeklerinin aklını başından almaya başladı" diyerek Türk kadınlarına uyarıda bulundu. Fakat kadınlardan videoya tepki geldi. Erkekler ise esprili paylaşımlarda bulundu.