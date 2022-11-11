Türkiye'de bir kentin efsanesi haline gelmişti! Yıkıldığını görenler büyük üzüntü yaşadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde artık efsane haline gelen "Yeni Cuma Çay Bahçesi" yıkıldı. Alanın İzmit Belediyesi tarafından yeniden şekillendirileceği ve hizmete açılacağı öğrenildi. Ancak bölge sakinleri çay bahçesinin eski görüntüsünden memnun olduğu ve yeni halini merakla bekledikleri öğrenildi.

Türkiye'de efsaneleşen mekanlar arasında Yeni Cuma Çay Bahçesi de bulunuyordu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve kentin en uğrak noktası olarak bilinen Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı.

BELEDİYE TARAFINDAN YENİLENECEK

Alanın İzmit Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi. Ekim sonunda hizmete kapanan çay bahçesinin proje bitim tarihi henüz açıklanmadı. Çay bahçesinde çalışan personel hakkında mecburi azalma yoluna gidileceği konuşulurken personellerin bir kısmının ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirileceği ve bütün personellerin hakları mağdur edilmeden ödeneceği duyuruldu.

YENİ HALİ MERAKLA BEKLENİYOR

Daha estetik hale getirilmesi için düzenlenecek olan çay bahçesinin yeni hali kentliler tarafından merakla bekleniyor.