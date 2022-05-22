Türkiye bu gencin videosunu tartışıyor! "Cinin yüzünü açtım" dedi, izleyenler hayrete düştü

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı korku videolarıyla tanınan bir genç tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

"CİNİN YÜZÜNÜ AÇTIM"

Dağlık bir alanda üzerinde siyah örtü olan cismin yüzünü açan genç, karşılaştığı manzaranın ardından kendisini yere attı. Cismin yüzündeki şekil de izleyenleri hayrete düşürdü.

"BU TAMAMEN KURGU"

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videonun tamamen kurgudan ibaret olduğunu iddia etti. Bazıları ise gerçek olduğunu savundu. Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.