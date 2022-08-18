Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları göreve çağrıldı

Konya'da kaydedilen bir görüntü panik yarattı. Henüz ne olduğu bilinmeyen canlıyı tespit için bilim insanlarının göreve çağrıldığı iddia edildi.

Konya'da kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Videoda, henüz ne olduğu bilinmeyen garip bir canlı yer alıyor.

TESPİT İÇİN GÖREVE ÇAĞRILDILAR

Yaratığın görüntülenmesinin ardından bilim insanlarının tespit için göreve çağrıldığı öne sürüldü. Görüntülerin montaj olmadığı öne sürülürken, hayvanın bir kalıtım bozuklukla dünyaya gelme ihtimalinin yüksek olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada gündem olan bu yaratıkla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen saatlerde görüntülerle ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.

"KEDİ DE OLABİLİR"

Sosyal medyada bu görüntülerle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki canlının bir kedi olabileceği de ileri sürdü.