Türkiye, bu canlıyı konuşacak! Konyalı bilim insanları göreve çağrıldı
Yaşam Haberleri
Konya'da kaydedilen bir görüntü panik yarattı. Henüz ne olduğu bilinmeyen canlıyı tespit için bilim insanlarının göreve çağrıldığı iddia edildi.
Konya'da kaydedildikten sonra sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Videoda, henüz ne olduğu bilinmeyen garip bir canlı yer alıyor.
Yaratığın görüntülenmesinin ardından bilim insanlarının tespit için göreve çağrıldığı öne sürüldü. Görüntülerin montaj olmadığı öne sürülürken, hayvanın bir kalıtım bozuklukla dünyaya gelme ihtimalinin yüksek olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Sosyal medyada gündem olan bu yaratıkla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ancak ilerleyen saatlerde görüntülerle ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.
Sosyal medyada bu görüntülerle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki canlının bir kedi olabileceği de ileri sürdü.