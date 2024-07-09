Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay Hatay'da depremzedelere yardım ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Hatay İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Butik, depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

HATAY'da Türk Kızılay İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Butik, Hataylı depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremzedelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılay Hatay İl Başkanlığı tarafından merkez Antakya ilçesinde 9 Mayıs'ta faaliyete sunulan Sosyal Butik, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi'nde her gün yüzlerce vatandaşın faydalandığı Sosyal Butik'te Kızılay gönüllüleri randevu ile kabul ettikleri vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sosyal Butik'in tüm depremzede vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Kızılay Hatay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, "Her gün yüzlerce depremzede vatandaşımıza Kızılay Hatay İl Başkanlığımıza bağlı Sosyal Butik'imizde giyim yardımları yapmaya devam ediyoruz. İlk olarak kayıtlarını oluşturarak, vatandaşlarımıza ayrılan randevu günü ve saatinde giyim yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımız, kendi renk ve beden tercihlerine uygun kıyafetleri seçebilmenin rahatlığını yaşıyorlar. Gönüllülerimiz ise her günün başında ve sonunda, ayrıca gün boyunca butiğimizde düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın uygun kıyafet seçmelerine yardımcı oluyorlar. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız; son güne kadar çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan, ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kızılay Hatay Deprem Yaşam Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title