Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı

Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı
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Türk Kızılay, kuruluşunun 157'nci yıl dönümünde, Türkiye'nin önemli simgesel yapıları kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, Kızılay'ın kuruluşunu kutlamak amacıyla ışıklandırıldı.

KURULUŞUNUN 157'nci yılını kutlayan Türk Kızılay için 11 Haziran gecesi simgesel yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kızılay'ın kuruluş günü dolayısıyla 11 Haziran gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye'nin önemli yapıları kırmızı renge büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Galata Kulesi üzerine Kızılay'ın 157'nci yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı.

Başkent Ankara'nın simge yapılarından Atakule'de ise hem özel aydınlatma yapıldı hem de Kızılay'ın kuruluş yıldönümüne yönelik hazırlanan görseller kule ekranlarında paylaşıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Bu anlamlı gece, Türk Kızılay'ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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