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Turgutlu'da Hz. Hüseyin ve Yarenleri Anma Programı Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda Kerbela oratoryosu sahnelendi ve mersiyeler okundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi önünden başlayan anma programı yürüyüş ile başladı. Grup daha sonra Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına ulaştı.

Hz. Hüseyin Camisi İmamı Resul Nur, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması tepki gösterdi.

Anma programında Kerbela oratoryosu sahnelendi.

Okunan mersiyeler sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Programa, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Yaşam

Hz. Hüseyin Hisarcık Turgutlu Yaşam Haberler

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