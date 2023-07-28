Turgutlu'da Hz. Hüseyin ve Yarenleri Anma Programı Düzenlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda Kerbela oratoryosu sahnelendi ve mersiyeler okundu.