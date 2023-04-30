Turgutlu'da Belediyenin Yeni Projeleri Açıldı

Turgutlu Belediyesi'nin kente kazandırdığı Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Urganlı Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu, mobil mutfak aracı ile altı mahallede yapımı tamamlanan spor tesislerinin toplu açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen 'Turgutlu Halk Buluşması'nda Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen dört farklı projenin toplu açılış töreni de yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen Turgutlu Halk Buluşması ve Toplu Açılış Töreni'nde; Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Urganlı Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu, Mobil Mutfak Aracı ile Akçapınar, Yakuplar, İzzettin, İstasyonaltı, Derbent, Dağyeniköy Mahallelerine kazandırılan spor tesislerinin açılışı yapıldı.

Toplu açılış törenin ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları kaydetti:

"13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile temelini attığımız Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projemizi bitirdik. Türkiye'de örneği olmayan bir uygulama yapıyoruz; 150 çocuğumuza ücretsiz eğitim veriyoruz. Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'mizin açılışı da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na nasip oldu. Deprem bölgelerinde kullanılmak üzere günlük 3 ila 5 bin kişilik günlük yemek yapabilecek kapasitede mobil mutfak aracımız, altı kırsal mahallemizde yaptığımız spor tesislerimiz ve Urganlı Çok Amaçlı Salonumuz Turgutlu'muza hayırlı olsun."