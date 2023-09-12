Tüp patlaması hurda deposunda yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir hurda deposunda meydana gelen tüp patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.