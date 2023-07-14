Tunceli'de Vatandaşlar Tağar Çayı'nda Serinledi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkisini artıran sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinledi. İlçede son günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede artmaya başladı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da ilçedeki Tağar Çayı ve kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, çayın serin sularında yüzerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.