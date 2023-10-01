Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Her yağmurda benzeri manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Tunceli'de sağanak sonrası yollar göle döndü, vatandaş tepki gösterdi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Her yağmurda benzeri manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış Tunceli'de etkili oldu. Yağış nedeniyle başta Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii ile Mameki Köprüsü'nde rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, her yağmurda aynı manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan işletmesini su basan Celal Aslan, karayollarındaki rögarları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren Aslan, "Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz. Belediyeyi arıyorum karayollarına yönlendiriyor. Onları arıyorum belediyeye yönlendiriyorlar. Daha ilk yağmurda bu rezilliği yaşadık. Dükkanın içi su doldu, rögarlar taştı. Müşteri kalmadı" dedi.