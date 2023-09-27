Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de arazi yangını

TUNCELİ - Tunceli'nin Konoğlu köyünde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Tunceli'nin merkeze bağlı Konoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, otluk alanda çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.