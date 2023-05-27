Tunceli'de Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşayan Kocabaş Yılanı görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde 2 metre boyundaki Kocabaş Yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanı, yarı zehirli bir türdür ve yaban hayatı için önemli bir türdür.

Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen kocabaş yılanı, daha sonra gözden kayboldu.

Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.