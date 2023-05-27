Tunceli'de Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşayan Kocabaş Yılanı görüntülendi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde 2 metre boyundaki Kocabaş Yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanı, yarı zehirli bir türdür ve yaban hayatı için önemli bir türdür.
Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen kocabaş yılanı, daha sonra gözden kayboldu.
Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Yaşam