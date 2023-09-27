Tunceli'de kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Kanoğlu köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tunceli'de kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İl merkezine bağlı Kanoğlu köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam