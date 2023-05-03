Tunceli'de kayıp 3 kişi için arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor

Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan 3 genç için başlatılan arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Dalgıçlar ve cihazlarla yapılan aramalarda henüz sonuç alınamadı. 1200 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmalarda helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ve botlar kullanılıyor.