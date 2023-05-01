Tunceli'de kaybolan otomobil su altı kamerasıyla bulundu

Tunceli'de kaybolan 3 genç için başlatılan arama çalışmalarında, Munzur Çayı'na uçan otomobil su altı kamerasıyla bulundu. Otomobilin çıkarılması için çalışmalar devam ederken, kayıp gençlerin otomobilde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobil, çalışmaların 11'inci gününde su altı kamerasıyla bulundu. Otomobili çıkarmak için çalışma başlatılırken, kayıp 3 kişinin otomobilde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışması sürüyor.