Tunceli'de kaybolan gençlerin arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan 3 gençten biri olan Azad Demiral'ın arama çalışmaları 22. gününde de devam ediyor. Diğer iki genç ise daha önce cansız bedenleri bulunmuştu.

TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan 3 gençten Azad Demiral'ı (21) arama çalışmaları, 22'nci günde de sürüyor.

Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum, Adana ve Zonguldak'tan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama-Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama-Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı.

Çalışmalarda henüz Azad Demiral'a ulaşılamazken, acılı ailesinin bölgede bekleyişi sürüyor.