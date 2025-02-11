Tuğçe Tayfur paylaştı: Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Kızı Tuğçe Tayfur, sanatçı için yarın farklı noktalarda 40 mevlidi okunacağını duyurdu.

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacağını duyurmuştu.

FARKLI NOKTALARDA MEVLİT OKUNACAK

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."

"İSMİN SEMALARA ULAŞACAK"

Tuğçe Tayfur, ayrıca sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz? Yarın dualarda buluşacağız sevenlerinle. Eyüp Sultan Camii'nden senin ismin semalara ulaşacak Allah'ın izniyle" dedi.