Tufanbeyli'de Gölette Arkadaşlarıyla Giren Çocuk Boğuldu

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde arkadaşlarıyla gölete giren Ömer Bektaş (13), boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan sulama göletine arkadaşlarıyla giren Ömer Bektaş, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler, arama çalışması yaptı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan olay yerine gelen dalgıçlar, Ömer Bektaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.