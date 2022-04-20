Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı - Haberler

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Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Trafikte ilerleyen bir aracın sürücüsü, bilincini kaybetti. Bu durumu fark eden diğer bir sürücünün canı pahasına aracın önüne geçmesi ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarması çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal medyada yayılan ilginç bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

YOLDA GİDERKEN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Videodaki sürücü, yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bilincini kaybetti. Bu nedenle yoldan çıkarak çimlerin üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın da hızını kesmediği görüldü.

OLANLARI FARK ETTİLER

Bu sırada yan taraftaki sürücüler de aracın yoldan çıktığını fark ederek, hemen harekete geçti. Bir sürücü, yoldan çıkan aracın önüne geçerek, olayın daha da büyümesini ve araçtaki kişinin zarar görmesini engelledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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