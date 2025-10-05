Trafik Kazasında Engelli Kalan Genç, Lise Aşkıyla Evlendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan ve tekerlekli sandalye kullanan Ömer Arıkan (26), lise aşkı Dilara Dural (26) ile dünyaevine girdi.

Fethiye ilçesinde yaşayan Ömer Arıkan, 17 yaşındayken lise son sınıfta yarıyıl tatilinde geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Arıkan lise aşkı Dilara Dural ile Yakacık Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda dün dünyaevine girdi. Törene çiftin ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Arıkan'ın Fethiye Adliyesi'nde santral memuru, Dilara Dural'ın ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nda özel kalem personeli olarak görev yaptığı belirtildi. Ömer Arıkan, tekerlekli sandalyesiyle gelinle birlikte piste çıkarak davetlilerle dans etti.