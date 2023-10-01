Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Tahliye Çalışmaları Başladı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları ve heyelanlar nedeniyle tahliye çalışmaları başladı. Belediye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve işyerlerini su tahliye etmeye başladı. Çamlıca Deresi'nin temizlik çalışmaları da devam ediyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde küçük çapta heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde binaların bulunduğu yerleşim yerindeki istinat duvarının bulunduğu yerde meydana gelen heyelanda şans eseri olumsuzluk yaşanmadı. Çamlıca Deresi'nin suyun getirdiği çamur ve ağaç parçaları ile tıkanmaması için belediye ekipleri iş makineleri ile dere ağzında temizlik çalışmasına başladı.

Salim KOÇ/SÜRMENE,(Trabzon),