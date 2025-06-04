Trabzon'da Selin İzleri Siliniyor, Sera Gölü Temizleniyor

Trabzon'da Selin İzleri Siliniyor, Sera Gölü Temizleniyor
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Trabzon'da sağanağın neden olduğu selin izleri ekiplerin yoğun çalışmalarıyla silinirken, Sera Gölü sel nedeniyle kaplanan rüsubatla temizlenmeye hazırlanıyor. Hasar tespit çalışmaları sürerken, kaybolan bir kişi aranıyor.

Trabzon'da sağanağın neden olduğu selin izleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda silindi. Özellikle selin vurduğu sahil bandında yaşam normale döndü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, selde kaybolan kişi aranıyor.

Bu arada Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanda oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de selde sürüklenen, odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatilinde ziyarete gelenler, yüzeyi kısmen rüsubatla kaplanan gölü görünce şaşkınlık yaşadı. Kahverengine bürünen gölde selin boyutu dron kamerasına yansıdı.

Bölgede sıkça oluşan rüsubata kalıcı çözüm için daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatağına 'çökeltim havuzu' projesi devreye alınıp, berraklaştırılan Sera Gölü'nde ekipler, kapsamlı temizlik çalışması başlatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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