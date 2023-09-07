Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nun çeşitli noktaları ile Çömlekçi ve Ganita mevkilerinde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Arıza yapan bazı araçlar yolda kalırken, bazılarının da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. İlgili kurumların ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.