Trabzon'da Mahsur Kalan Martı Kurtarıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan martı, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veteriner kliniğine teslim edildi.
TRABZON'da bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan martı, AKUT ekiplerince kurtarılarak, Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner kliniğine teslim edildi.
Olay, Ortahisar ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. 1 martı apartmana girip, havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Apartman sakinleri havalandırma boşluğunda martının sıkıştı fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen AKUT ekipleri mahsur kalan martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Ekiplerin kurtardığı martı sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesine ait veteriner Kliniğine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam